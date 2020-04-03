Başkanlara uyarılarda bulunan Kasapoğlu, “Euroleague örneğinde gördük, organizasyonlar, kâr amacını önceliklendirdikleri için, sporcu sağlığı konusunda bizim kadar hassas olamayabiliyor. Covid-19 İtalya’yı, İspanya’yı, Fransa’yı sarmışken bile maçları oynattılar. Ne kulüplerimizden ne de federasyonumuzdan Euroleague yönetimine ligin tatili ya da seyircisiz oynanması gerektiğine dair bir talep de iletilmedi” ifadelerini kullandı.

‘Yeterli tedbir alınmıyor’

Kulüplerin yeterli tedbiri almadığını belirten Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: Spor camiasında son yaşananlara bakınca sporculardan çok kulüp yöneticilerinin Covid-19 ile ilgili kişisel tedbir almadıkları görülüyor. Maalesef bu konuda yöneticilerin daha dikkatli olması, çevresindekiler ive sporcuları riske atmamaları için bilgilendirmeler yapılmalı.