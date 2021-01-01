Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’ndan 2021 mesajı

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Zorluklarla geçen 2020 yılının sonuna geldik ve şimdi taze umutlarla yeni bir yılı karşılamaya hazırlanıyoruz. Pandemi sürecine dönüşen Koronavirüs gerçeğiyle bütün dünya gibi biz de daha önce tecrübe etmediğimiz bir imtihan yaşadık. Hayatımızın her alanını etkileyen pandemi ile hem millet hem de insanlık olarak topyekûn mücadele ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Bütün insanlığa acılar yaşatan bu tecrübeden hepimiz çok şey öğrendik, geleceğe dair çok önemli dersler çıkardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi liderliğinde ülkemizi geleceğe taşırken elbette bu tarihi pandemi sürecinden çıkardığımız derslerden en iyi şekilde yararlanacak, benzer süreçleri gelecekte yaşama ihtimallerine karşı şimdiden hazırlıklarımızı yapacağız.”