Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: İleriye hep zirveye

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs sürecinden, sporcu sağlığına, liglerin başlama tarihine kadar birçok konuyu değerlendiren Bakan Kasapoğlu şunları söyledi: “Diğer ülkelerle kıyaslandığında ülke olarak az kaybımız var. Altyapı açısından, mücadeledeki yöntemlerle ve başarı açısından baktığımızda ülkemizin çok çok önde olduğunu, başarılı süreç yönetimini gösterdiğini hep birlikte yaşıyoruz.”

‘Ortak akıl takvimi belirleyecek’

“Biz sporcumuzun sağlığını bir müsabakaya, bir organizasyona değişmeyiz; sağlık her şeyin başı. Geçtiğimiz günlerde futbol, basketbol, hentbol ve voleybol federasyon başkanlarını davet ettim; yol haritalarını sordum. Yaptıkları çalışmalar var. Burada esas olan yine federasyonlarımızın kendi yapacakları çalışmalar olacak. Gerek UEFA ile iletişimleri, diğer federasyonların kendi alanlarıyla ilgili iletişimleri; bunların sonucunda ortaya çıkacak fikir, ortak akıl bu sürecin takvimini de belirleyecektir."

‘Motivasyonlarını yüksek tutuyoruz’

"Tüm branşlarıyla sporcularımız gururumuz ve ümidimiz; ulusal ve uluslararası platformda şanlı bayrağımızı temsil eden kahramanlarımız. Onların bu süreçte morallerinin bozulmaması için, motivasyonlarını yüksek tutma adına kendileriyle irtibatımız oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle A Milli Takım futbolcularıyla toplantı yaptık. Olimpik ve paralimpik sporcularla bir araya geldik. Sporumuzla, gençlerimizle her alanda olduğu gibi ileriye, hep zirveye oynama iddiamızı diri tutacağız."

‘Kimsenin endişesi olmasın'

“Basketbol 'bizdeki durumlar farklı' diyor. Voleybol ayrı çalışma yapıyor. Takvimleri henüz netleşmiş durumda değil ama kimsenin endişesi olmasın. Sağlığı önce gören yaklaşımla tüm paydaşlarımızın hareket etmesinden mutluyuz" diyen Bakan Kasapoğlu, federasyonların da liglerin tamamlanması yönünde düşünceleri olduğunu kaydetti ve ekledi: "UEFA da bu şekilde ifade etmiş. Sağlık göstergeleri senaryo bağlamında durumu daha net ortaya koyacaktır."

Kulüpler için her türlü imkanı seferber ettiklerini söyleyen Kasapoğlu, “Tesisler ve altyapıya destek verme konusunda spor camiamızın yanındayız. Tüm branşlarda, federasyonlarıyla sporu destekleme adına her türlü imkânı bundan sonra da ortaya koyacağız” dedi.



