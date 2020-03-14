Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina’da gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs ile ilgili alınan tedbirleri paylaştı.

Spor federasyonlarının düzenleyeceği Türkiye Şampiyonaları’nın ertelendiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu’nun açıklamalarından ön plana çıkanlar şu şekilde oldu:

“Gençlerimizin ve sporcularımızın sağlığı için bir takım tedbirler aldığımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Üniversitelerin tatil edilmesiyle birlikte; öğrencilerimiz üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, yurtlardan ayrılabilecek. Çanakkale Şehitlerimizi Anma Etkinlikleri içerisinde organize ettiğimiz 57. Alay Vefa Yürüyüşü bu kapsamda iptal edilen organizasyonlarımızdan biri.”

‘81 ilde erteledik’

“Elbette bütün sporlar seyirciyle, taraftarla güzel... Fakat insanımızın sağlığı her şeyden önemli. İnşallah bu süreci en iyi şekilde atlatıp, kol kola, omuz omuza statlarımızda, salonlarımızda nice heyecanları birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Bakanlık projelerimiz içerisinde yer alan ANALİG, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, Okul Sporları ve Yetenek Taramalarımız da salgına yönelik tedbirler kapsamında durdurulan faaliyetlerimiz arasındadır. Bireysel sporlarda 81 ilde düzenlenen il birinciliklerini de erteledik.”

‘Önce insan’

"Önümüzdeki süreçte, koşullara bağlı olarak tedbir sürelerinde ileri öteleme veya geriye çekme yaşanabilir. Önlem almak, hem temel görevimiz hem de sorumluluğumuzdur. Her daim ana hassasiyetimiz ’Önce İnsan’ ilkesidir. Ben bu süreci millet olarak rahatlıkla atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimiz ve sporcularımız başta olmak üzere, bütün vatandaşlarımız için 7 gün 24 saat tetikte olmaya devam edeceğiz.

‘Bütün vatandaşlarımızı kapsıyor’

Mücadele eylem planına yönelik önlemler aldıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Bu noktada bir hususu ayrıca ifade etmek isterim. 7 gün 24 saat açık olan, yaşayan tesislerimizi vatandaşlarımızın kullanımına kapatmıyoruz. Yalnızca toplu organizasyonlardaki riskleri bertaraf etmek için adımlar atıyoruz. Almış olduğumuz tedbirler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında gençlerimiz ve sporcularımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızı kapsayan mücadele eylem planımıza yönelik tedbirlerdir” dedi.