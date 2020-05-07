Spor Bakanı Kasapoğlu: Gücümüze güç katacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs nedeniyle organizasyonlarını ertelemek zorunda kalan federasyonların başkanlarıyla video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Geleceğe dair de önemli mesajlar veren Kasapoğlu’nun sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: “Dünyanın yeniden bir yapılanmaya, yeni bir anlayışa sürüklendiği bu dönemde pozisyonumuzu net almalı, saflarımızı da hiç olmadığı kadar sık tutmalıyız. Sporcularımızın ve sizlerin bin bir emekle hazırlandığı olimpiyatlar ertelendi. Bizler, tabii sürecin ne zaman biteceği çok net olmamakla birlikte, fizik, kondisyon ve mental olarak bu hazırlığa devam edeceğiz. Bu sorumluluğumuzun ve görevimizin farkındayız.”

‘Daha iyi hazırlanma süreci’

“Bu süreci Türk sporu için asla bir irtifa kaybı olarak isimlendirmeyeceğiz. Bilakis bu süreci daha iyi hazırlanma ve imkana dönüştürmek için gayretle mücadele edeceğiz. İnşallah salgın bitince yeni bir sürece başladığımızda sporumuz da daha güçlü noktadan başlayacak. Hedeflerimizi büyütme inancımız var. Madalya beklentilerimizi artırma inancımız var. Var olanın üzerine katarak, gücümüze güç katarak devam etme kararlılığımız var. Tüm kurumlarımıza ve fedakar yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

‘Ana meselemiz gelecek ve başarı’

"Nasıl teknolojide, tarımda, sanayide, sağlıkta, ticarette, ekonomide milli bir yaklaşımdan bahsediyorsak, yine spor endüstrimiz için de tüm branşları kapsayan milli bir yaklaşımdan söz etmek, bunu tüm paydaşlarımızla ortaya koymak durumundayız. İnanıyorum ki burada bulunan herkesin ana meselesi Türk sporudur. Türk sporunun sürdürülebilirliği, başarısı ve geleceğidir.”

‘Açık alanda idman...’

"Sporcu eğitim merkezlerimizde 1836 sporumuz var. Olimpik havuzlarda 600, olimpiyat merkezlerimizde 1150 sporcumuz var. Bunlar antrenörlerin denetiminde evlerinde çalışmalarına devam ediyorlar. Olimpik ve paralimpik branşlarda olimpik havuzda bulunan sporcularımıza gerekli takviyeyi yaptık. Sporcularımızın açık alanlarda antrenmanlarını yapma noktasında erişim sağladık."

‘En kapsamlı çalıştay!’

"Spor müthiş bir değişim içerisinde. Biz de Türkiye olarak bu değişime ayak uydurmak durumundayız. Türk spor tarihinin en kapsamalı çalıştayını gerçekleştirdik. Gelecek stratejilerimizi sizlerle birlikte ortak akılla, istişareyle ortaya koymaya devam edeceğiz. Gelişmiş ülkelerle, bu anlamda kendini ispat etmiş ülkelerle aramızdaki farkı her geçen gün kapatacağız.”

‘İşine gelmeyenler direnir’

"Değişim demek, zaman zaman direnç demektir. Dönüşüme, değişime karşı bu konuda işine gelmeyenler direnirler. Bu manada hiçbir suretle bu değişimin önünde yine sizlerle birlikte engel tanımayacağız. Dönüşüme direnç gösterenlere inat insan odaklı, spor ruhuna uygun anlayışla çalışan, gayret gösteren tüm paydaşlarımızla yolumuza daha güçlü ve sinerjik bir şekilde devam edeceğiz."