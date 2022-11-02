Spor Bakanı Kasapoğlu: Emin adımlarla ilerliyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Bakan Kasapoğlu, bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunda, sporun tabana yayıldığını ve tüm branşlarda dünyada liste başı sporcuların yetiştiği bir ülke olma yolunda Türkiye'nin, emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Kasapoğlu, "Son 21 yılda sporda çok ciddi mesafe aldık. Son 4 senede, pandemiye rağmen 19 bin 620 uluslararası madalya elde ettik. 2002 yılında 278 bin 47 olan lisanslı sporcu sayısı, 21 senede12 milyon 450 bin 49'a yükseldi. Ankara'mıza da 45 bin seyirci kapasiteli ve çok amaçlı salonlarıyla kütüphanesiyle müzesiyle pek çok imkanıyla dünyanın en modern statlarından birini kazandıracağız" diye konuştu.