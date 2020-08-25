Spor Bakanı Kasapoğlu: Çalışmaya devam

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da yapımı devam eden Türkiye Cimnastik Federasyonu Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi ve Antrenman Salonu'nda incelemelerde bulundu. İnşasında son aşamaya gelinen tesisteki incelemelerde Bakan Kasapoğlu'na, Dünya Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe ve Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de eşlik etti. Salon hakkında yetkililerden bilgi alan Kasapoğlu şunları söyledi: “Bu tesis, cimnastiğin yarınları için hayati bir misyon taşıyacak. Tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimiz için tüm imkanlarımızı ortaya koyacağız."

‘Herkese çok teşekkür ediyorum’

"Sayın Cumhurbaşkanımız’ın gençlere, sporculara önem ve değer veren, bunu gerçekleştiren vizyonuyla, daha güzelini hedeflemeye ve bunlar için çalışmaya devam edeceğiz. Emekleri olan herkese teşekkür ediyorum. Biz bir aile olarak çalışmaya devam edeceğiz. Tesisimiz İstanbul ve ülkemiz için önemli bir misyon üstlenecek. Sporun halka yayılması noktasında da önemli bir merkez olacak."

Watanabe: Dünyaya rol model olacak

Dünya Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe, tesisin cimnastik sporuna kazandırılmasının çok önemli olduğunun altını çizdi. Watanabe, "Burası dünyaya rol model olacak bir yapı. Birçok ülke buraya antrenman yapmak için gelecektir" dedi.