Spezia - Fiorentina maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Ligde son 4 maçta 3 galibiyet 1 beaberlik alan Spezia dikkatleri üzerine çekti. Ev sahibi takım son olarak deplasmanda Salernitana ile 2 kez geriye düşmesine rağmen 2-2 berabere kaldı. Mücadeleci yapısıyla öne çıkan Spezia, bu sezon 4. kez geriye düştüğü maçta puan çıkarmayı başardı.

Fiorentina ligdeki inişli çıkışlı performansını sürdürüyor. Ligde alınan 3-0’lık Lazio yenilgisi sonrası kupada Atalanta’yı 3-2 yenerek moral tazeledi. Özellikle hücum performansıyla dikkat çeken Fiorentina, son 5 maçta 18 gol atmayı başardı. Misafir takımda orta sahanın iki önemli ismi Bonaventura ve Torreira cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Mücadelede İki ekipten seyir zevki yüksek karşılıklı gollü bir maç bekleyebiliriz.