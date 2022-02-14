Spezia - Fiorentina maçı öncesi bilinmesi gerekenler
İtalya Serie A Ligi 2021/2022 Sezonu 25. Hafta mücadelesinde, 26 puan -18 averaj ile 15. sırada yer alan Spezia, 36 puan 8 averaj ile 8. sırada yer alan Fiorentina ile karşı karşıya geliyor. İki takımda hakem Matteo Marchetti yönetimindeki ilk maçına çıkacak.
Ligde son 4 maçta 3 galibiyet 1 beaberlik alan Spezia dikkatleri üzerine çekti. Ev sahibi takım son olarak deplasmanda Salernitana ile 2 kez geriye düşmesine rağmen 2-2 berabere kaldı. Mücadeleci yapısıyla öne çıkan Spezia, bu sezon 4. kez geriye düştüğü maçta puan çıkarmayı başardı.
Fiorentina ligdeki inişli çıkışlı performansını sürdürüyor. Ligde alınan 3-0’lık Lazio yenilgisi sonrası kupada Atalanta’yı 3-2 yenerek moral tazeledi. Özellikle hücum performansıyla dikkat çeken Fiorentina, son 5 maçta 18 gol atmayı başardı. Misafir takımda orta sahanın iki önemli ismi Bonaventura ve Torreira cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.
Mücadelede İki ekipten seyir zevki yüksek karşılıklı gollü bir maç bekleyebiliriz.