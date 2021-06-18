Spermi olmayan erkekler baba olabilir mi?

Erkeklerde genetik faktörler, geçirilen hastalıklar, kemoterapi ya da radyoterapi uygulamaları sonucu sperm olmaması gözlenebilmektedir. Bazı vakalarda ise sperm taşıyan kanallar tıkalı olduğu için kısırlık sorunu ile karşı karşıya kalınabiliyor.

Sperm olmama nedenlerine göre tercih edilecek olan yöntemler farklılık gösterir. Bu yöntemlere daha detaylı bakmak gerekirse;

Sperm sayısı düşüklüğü

Sperm sayısı düşüklüğünün sebepleri inmemiş testisler, enfeksiyon, hormonal sorunlar ve benzeri rahatsızlıklar olabilir. Bu rahatsızlıklar gebeliğin oluşması için yeterli sayıda sperm olmamasına yol açar. Tedavi için kişinin temel sorunu ve kaynağı belirlenir. Ardından soruna uygun cerrahi ya da ilaç tedavisine başlanır.

Sperm sayısının düşük olmasının önlenebilir sebepler ise; aşırı dar giyinmek ve gereğinden fazla egzersiz yapılmasıdır. Bunlardan kaçınarak spermlerin sayısını ve kalitesini artırabilirsiniz.

Ölü sperm hücrelerine sahip olunması

Sperm kalitesinin artırılması yaşam kalitesinden geçer. Sigara ve alkol kullanılmaması sperm canlılığı için oldukça önemlidir. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz ise yaşam biçimi haline getirilmelidir.

Bunların haricinde ise doktor önerisi dışınca sperm kalitesini artırmak için ilaç ya da bitkisel karışım kullanmamalısınız. Kullandığınız ürünler sağlığınızı tehdit edebilir.

Hiç sperm yoksa…

Gelişen teknoloji sayesinde günümüzde hiç spermi bulunmayan kişiler testislerindeki spermler sayesinde baba olabiliyor. Bu yöntem için ilk olarak hormon ve sperm tahlili, ultrason gibi çeşitli testler uygulanmaktadır. Hormonal bir hastalıktan kaynaklanıyor ise hekim tarafından kişiye uygun ilaç tedavisine başlanır. Detaylı sperm analizinden sonra hiç spermi bulunmayan kişilere ise azospermi tanısı koyularak Mikro TESE tedavi yöntemi uygulanmaktadır.

Mikro TESE yönteminde testislerden alınan dokular sayesinde sperm elde edilmesi mümkün hale gelmiştir. Testis dokularından elde edilen spermler mikroenjeksiyon ile anne adayına aktarılır ve gebelik oluşumu sağlanır. Bu yöntem sıklıkla sperm üretim bozukluğu olan ve ilaçla tedavi edilemeyen kişiler için uygulanan tek tedavi yöntemidir.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı, Embriyolog

Op. Dr. Öznur Dündar Akın



