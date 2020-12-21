Sperm kalitesi nasıl artar?

Doğurganlık kişinin tıbbi yardım almadan üreme yeteneğinin olmasını ifade eder. En az bir yıl düzenli cinsel ilişkide bulundukları halde gebelik oluşmaması durumunda infertilite (kısırlık) durumundan bahsedilir. Kısırlık vakalarının yaklaşık üçte biri erkeklerden kaynaklanmaktadır.

Erkeğin kadını gebe bırakabilmesi sperm kalitesi ile yakından ilişkilidir. Sperm kalitesini belirleyen unsurlar şunlardır:

• Sperm miktarı: Bir defada boşaltılan menide 1 ml’de sperm sayısının en az 15 milyon olması gereklidir. Daha düşük sperm sayılarında gebelik şansı azalmaktadır.

• Sperm hareketliliği: Kadının yumurtasına ulaşmak ve döllemek için spermin hareketli olması gerekmektedir. Üreme yeteneği olan bir erkeğin sperm hareketliliğinin en az %40 olması gereklidir.

• Sperm yapısı: Normal bir spermin oval bir başı ve uzun kuyruğu vardır. Sperm şekil bozuklukları gebelik şansını azaltabilir.

Sperm nasıl oluşur?

Bir erkeğin üreme sistemi spermi üretmek, depolamak ve taşımak için özel olarak tasarlanmıştır. Kadınlardakinin aksine erkek üreme organları pelvik boşluğun hem içinde hem de dışında yer alır. Erkek üreme organları testisler, epididim, sperm kanalları, prostat bezi ve penisten oluşur.

Sperm testiste üretilir. Üretiminde etkili başlıca hormon testosterondur. Üretilen spermler seminal sıvı ile karıştığında meni oluşur.

Erkeklerde sperm kalitesi nasıl anlaşılır?

Sperm kalitesi spermiyogram testi ile ölçülür. Halk arasında sperm testi olarak bilinir. Kısırlık durumunda nedenin anlaşılması için erkeğe yapılır. Spermiyogram testinde sperm sayısı, hareketliliği, sperm şekli ve olgun sperm sayısı değerlendirilir. Spermiyogramdan önce erkeğin 2 günlük cinsel perhiz uygulaması istenir.

Sperm kalitesi nasıl artırılır?

Hastaya spermiyogram yapıldıktan sonra yapısal bir sorunun olup olmadığına dair muayene ve tetkikler yapılır. Yapısal bir problem varsa uygun şekilde tedavi edilir. Sağlıklı spermlere sahip olmak için sağlıklı yaşam tarzını benimsemiş olmak gerekir. Sperm kalitesini artırmak için erkeklere önerilerimiz şunlar olabilir:

• Sağlıklı kiloda kalın. Yapılan araştırmalar vücut kitle indeksi arttıkça sperm sayısının ve sperm hareketliliğinin azaldığını ortaya koymuştur.

• Sağlıklı diyetle beslenin. Antioksidanlardan zengin bir diyetiniz olsun. Meyve ve sebzeyi bolca tüketin.

• Cinsel yolla bulaşan hastalıklara dikkat edin. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar -klamidya ve bel soğukluğu gibi- erkeklerde kısırlığa neden olabilir. Kendinizi korumak için, cinsel partner sayınızı sınırlandırın ve her seks yaptığınızda prezervatif kullanın veya enfekte olmayan bir partnerle karşılıklı tek eşli bir ilişki içinde kalın.

• Stres yönetiminiz olsun. Stres, cinsel işlevi azaltabilir ve sperm üretmek için gereken hormonlara etki edebilir.

• Düzenli egzersiz yapın. Orta düzeyde fiziksel aktivite, spermin korunmasına yardımcı olabilecek güçlü antioksidan enzimlerin düzeylerini artırabilir.

• Sigara içmeyin. Sigara içen erkeklerin sperm sayılarının düşük olma olasılığı daha yüksektir. Sigarayı bırakmak için yardım alın.

• Alkolü sınırlayın. Aşırı alkol içme, testosteron üretiminin azalmasına, iktidarsızlığa ve sperm üretiminin azalmasına neden olabilir. Alkol içecekseniz, ölçülü olun.

• İlaçlar. Bazı ilaçların sperm kalitesini bozucu özellikleri vardır. Doktorunuzla kullandığınız ilaçlar hakkında konuşun.

• Toksinlerden kaçının. Pestisitlere (böcek ilacı), kurşuna ve diğer toksinlere maruz kalma sperm miktarını ve kalitesini etkileyebilir. Toksinlerle çalışmanız gerekiyorsa, bunu güvenle yapın. Örneğin, koruyucu giysi ve ekipman giyin ve kimyasallarla cilt temasından kaçının.

• Dar ve sıkı çamaşır giymeyin. Skrotal bölgeyi sıcaktan koruyun.

• Dozunda kırmızı et tüketin. Sofranızda balık, yumurta, keçiboynuzu, kuru yemiş, sarımsak, muz ve çikolataya yer açın.