Sperm dondurma nedir? Spermler kaç yıl saklanabilir?‎

Sperm dondurma, bir erkeğin doğurganlığını korumanın en başarılı yöntemidir, böylece daha sonraki bir tarihte bir çocuk sahibi olabilir.

Sperm dondurma nedir?

Sperm dondurma işlemi, kanser tedavisi için radyoterapi veya kemoterapi gören hastaların ileride çocuk sahibi olabilmelerine olanak tanır. Kemoterapide kullanılan ilaçlar ve ışın tedavisi, erkeklerde sperm üretimini kalıcı olarak bozabilir. Genç yaşta kanser tedavisi görmek zorunda olan erkeklerin, tedavi öncesinde alınarak dondurulan spermleri ile ileride çocuk sahibi olmaları mümkündür. Meniden, sperm kanallarından veya testislerden elde edilen spermler özel kimyasallar yardımı ile dondurularak daha ilerideki uygulamalarda kullanılmak üzere saklanır.

Sperm dondurma kimler için uygun?

Doğurganlığınızı etkileyebilecek bir durumunuz var veya bir durum için tıbbi tedavi görüyorsanız. Vazektomi yaptırmak üzereyseniz ve (daha fazla) çocuk sahibi olmakla ilgili fikrinizi değiştirirseniz spermin hazır olmasını istiyorsanız. Düşük sperm sayınız var veya sperminizin kalitesi kötüleşiyorsa. Doğurganlık tedavisi gününde sperm örneği üretmekte güçlük çekiyorsanız sperminizi dondurmayı düşünebilirsiniz.

Nasıl dondurulur?

Hastadan elde edilen spermler, DNA bütünlüğünün sağlanması amacıyla kriyoprotektan adı verilen özel bir solüsyon aracılığıyla dondurulmaktadır. Eğer elde edilen sperm sayısı yeterinde fazlaysa, çoklu tedavilerde kullanılabilmesi için birkaç parça halinde saklanabilmektedir. Böylece tüm spermlerin bir kerede çözülmesine gerek kalmaz. Solüsyon ile karıştırılan numuneler daha sonra yavaşça soğutulur ve sıvı azot içine daldırılarak saklanır.

Çok güvenlidir. Dondurulmuş sperm ile tedavi, taze sperm kullanılarak yapılan tedavi kadar başarılıdır. Spermler genel olarak 5 yıl saklanabilir. Bu süreyi siz kendiniz de belirleyebilirsiniz. İn vitro fertilizasyon (IVF), intrauterin döllenme (IUI) veya kullandığınız sperm optimum kalitede değilse, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonunu (ICSI) içeren doğurganlık tedavilerinden birisiyle bebek sahibi olabilirsiniz. Sperminiz çözüldükten sonra, taze spermde olduğu gibi kullanılacaktır.











