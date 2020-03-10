Akademi kadrosuna genç ve gelecek vadeden isimleri toplayan 1907 Fenerbahçe Espor, geçtiğimiz günlerde ormancı değişikliğine gitmişti. İspanyol ormancı Josemi ile yaşanan dil probleminden dolayı Habubu ile anlaşan ekip, yoluna gurbetçi oyuncuyla devam etme kararı aldı. Bir değişiklik haberi de alt koridordan geldi. Bugün yapılan açıklamaya göre destek Sparz ile yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon Dark Passage Akademi ile profesyonel sahnedeki ilk kez şans bulan Sparz, Kaori, Wasteee ve Black ile aynı koridorda oynadı. Üç farklı nişancıyla yan yana oynamak farklı oyun stillerine adapte olmasında büyük kolaylık sağladı. Fenerbahçe bünyesinde ise Neos ile başladı ancak Luger ile devam etti. Sparz, 3 mevsimde toplam 5 farklı nişancıyla aynı koridoru paylaştı.

1907 Fenerbahçe Espor Akademi, ligde 5. sırada yer alıyor. 10 maçta 5 galibiyet 5 mağlubiyet alan takım son 3 maçını kaybetti. Neos'un as kadroya yükselmesiyle Luger akademiye geldi ancak bir türlü dikiş tutturulamadı. Geçtiğimiz yıl bir kez şampiyon olup bir kez de final oynayan takım şu an play-off potasının dışında yer alıyor.

Ligin sona ermesine 3 hafta var. Fenerbahçe bu değişikliğin ardından ilk maçına 12 Mart Salı günü saat 20:00'de Galakticos Akademi karşısında çıkacak. Galakticos Akademi 3 galibiyet 8 mağlubiyetle ligin 8. sırasında yer alıyor.