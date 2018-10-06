Fenerbahçe tribünlerinde geçmiş dönemlerde yaşanan takımı protestolar bu sezon da devam ediyor. İstenen performansı sergileyemeyen futbolcular ve teknik heyet maç içinde ciddi tepkilerle karşılaşıyor. Son oynanan Spartak Trnava maçında da özellikle Ayew, Reyes ve Frey taraftardan bu konuda nasibini alan isimler oldular.

Sarı-lacivertli ekip ilk yarının ardından soyunma odasına yoğun ıslık ve tepki altında girdi. Diğer yandan tribünlerin büyük bölümü oynanan oyun nedeniyle Teknik Direktör Phillip Cocu’yu da eleştirip “Ersun Yanal” diye bağırdı. Zaten alınan kötü sonuçlar sebebiyle özgüven problemi yaşayan takım, bu tepkilerin ardından daha da gerildi. Bu durumu gören Cocu devre arası yaptığı konuşma ile oyuncularını toparlamaya çalıştı.

Protestolara aldırmadan oyuna odaklanmalarını isteyen Hollandalı hoca, “Tribünlere kulaklarınızı tıkayın. Maça odaklanın. Böyle oynarsak gol mutlaka gelecek. Gol gelince ve öne geçince rahatlayacağız. Oyununuzdan ve mücadelenizden memnunum. Sadece kritik anlarda daha sakin kalmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Teknik Direktör Cocu pazar günü kader maçına çıkacak. Yönetim, Medipol Başakşehir maçındaki oyun ve sonuca göre Hollandalı teknik adam konusundaki kararını verecek. B planı yapmaya başlayan yönetim, bazı yabancı hocalarla temas halinde. Hafta sonu istenen sonuç alınamazsa bu plan devreye sokulacak.

Kaynak: Skorer