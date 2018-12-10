Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda oynanacak Spartak Trnava - Fenerbahçe maçını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.

10 Aralık 2018, Pazartesi 14:07
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Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 13 Aralık Perşembe günü Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yla deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan José María Sanchez Martinez yönetecek.

Trnava kentindeki Antona Malatinského Satdı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta Martinez'in yardımcılıklarını Raúl Cabanero ve Javier Rodriguez üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Diego Barbero Sevilla yaparken, Alejandro Hernandez ve Juan Martinez Munuera ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

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