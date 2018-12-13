Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı öncesi havaalanında gerginlik!

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava ile UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun son haftasında oynayacağı karşılaşma öncesi ufak çaplı bir gerginlik yaşandığı öğrenildi.

Slovakya'da yayım yapan Sport24 adlı internet sitesi, yaşanan gerilimin Bratislava Havaalanı'nda kendi muhabirlerinin Martin Skrtel'e yönelttiği bir soruyla başladığını yazdı.

Haberde Skrtel'e Sarı Lacivertliler'in ligdeki kötü durumunun sorulduğu ancak Slovak futbolcunun buna yanıt vermek istemediği ifade edildi.

Bu olay üzerine devreye giren Fenerbahçe Basın Sözcüsü'nün ise Sport24 muhabirine dönerek "Dünyanın her yerine gidiyoruz ama sadece sizinle sorun yaşıyoruz. Bunlar, bizim iç problemlerimiz ve UEFA Avrupa Ligi'yle alakalı şeyler değil. Size daha fazla şey söylemeyeceğim." dediği öne sürüldü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler