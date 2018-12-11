Süper Lig'de zor günler geçiren ve 16. sıraya kadar gerileyen aynı zamanda teknik direktör Ersun Yanal ile anlaşmak üzere olan Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son maçına Spartak Trnava karşısında çıkacak. Gruplardan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ilk maçta sahasında 2-0 yendiği rakibini deplasmanda da yenmek istiyor. Sarı-lacivertli takımın bu prestij mücadelesine yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkması bekleniyor. Trnava'nın ise gruptan çıkma şansı kalmadı.

Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Stadion Antona Malatinskeho'da 13 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Spartak Trnava - Fenerbahçe muhtemel 11'ler...

Spartak Trnava: Chudy, Luptak, Toth, Godal, Oravec, Grendel, Gressak, Jirka, Kubilay, Ghorbani, Bakos

Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Yiğithan, Ömer Çakı, Reyes, Jailson, Barış, Mahsun, İsmail, Slimani

Gençler sahne alacak!

Herhangi bir önemi olmayan mücadele öncesi Erwin Koeman, Mehmet Topal, Benzia, Neustadter ve Hasan Ali Kaldırım’ı İstanbul’da bıraktı. Sakatlıkları bulunan Valbuena, Frey ve Alper ile cezalı Eljif Elmas da Trnava karşısında görev alamayacak. Koeman’ın Yiğithan Güveli, Ömer Çakı ve Mahsun Çapkan gibi gençlere şans vermesi bekleniyor. Uzun süredir kulübeye mahkum kalan Diego Reyes de bugün yeniden ilk 11’de görev yapabilir.

Koeman'a veda maçı!

D Grubu’nda Dinamo Zagreb liderliği, Fenerbahçe ise ikinciliği garantiledi. Sarı-Lacivertliler için bu akşam Trnava karşısında oynanacak maçın prestij dışında bir önemi yok. Ancak farklı bir anlamı var. Teknik direktör Erwin Koeman ve yardımcısı Chris van der Weerden için bu mücadele muhtemelen Fenerbahçe’ye veda maçı olacak. gruptaki bir diğer ‘prestij’ karşılaşmasında Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb, Belçika ekibi Anderlecht’i konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe bu sezon D Grubu'nda 5 maça çıktı. 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe sadece ilk maçta Dinamo Zagreb'e 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Spartak Trnava ise bu sezon çıktığı 5 UEFA Avrupa Ligi maçında 1 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı ve 3 kez de mağlup oldu.

Fenerbahçe, Avrupa’da 228. randevuda

UEFA Avrupa Ligi D Grubu altıncı ve son maçında Slovakya’nın Spartak Trnava takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası arenada 228. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 227 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 96 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y

UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91

UEFA Avrupa Ligi 59 30 17 12 80 55

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37

UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11

TOPLAM 227 83 48 96 282 334

"Kupa 2"de 113 maç

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde daha önce 113 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 27 beraberlik ve 38 yenilgi aldı.

Fenerbahçe, söz konusu 113 maçta rakip fileleri 152 kez havalandırırken kalesindeki 146 gole engel olamadı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Kaleci: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu

Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Eljif Elmas

Forvet: İslam Slimani, Michael Frey, Andre Ayew



