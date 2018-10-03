Spartak Trnava, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Spartak Trnava, maçın hazırlıklarını tamamladı.

03 Ekim 2018, Çarşamba 20:07
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Spartak Trnava, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ülker Stadyumu'nda teknik direktör Radoslav Latal yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Pas ve kondisyon çalışması ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçına yönelik taktik çalışma gerçekleştirildi.

Öte yandan Spartak Trnava'da teknik direktör Radoslav Latal'ın Fenerbahçe maçında şu oyuncuları ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor: ''Martin Chudy, Andrej Kadlec, Martin Toth, Boris Godal, Matej Oravec, Lukas Gressak, Jakub Rada, Patryk Malecki, Erik Grendel, Vakhtang Canturishvili, Marek Bakos''

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