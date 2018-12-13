Spartak Trnava - Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig'de zor günler geçiren ve 16. sıraya kadar gerileyen aynı zamanda teknik direktör Ersun Yanal ile anlaşmak üzere olan Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son maçına Spartak Trnava karşısında çıkıyor. Gruplardan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe ilk maçta sahasında 2-0 yendiği rakibini deplasmanda da yenmek istiyor. Trnava'nın ise gruptan çıkma şansı kalmadı.

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Maç başladı

Mücadelenin ilk tehlikeli atağı 3. dakikada ev sahibi Spartak Trnava'dan geldi. Trnava'da Kubilay Yılmaz uzaklardan sert bir şut çekti top üstten auta çıktı.

Karşılaşmada dakikalar 9'u gösterdiğinde ceza sahasının çaprazında topla buluşan Slimani ayağının dışıyla Barış'a pas atmak istedi. Fakat Spartak Trnava savunması dikkatli! Önemli bir pozisyonu önlemeye başardılar.

Maçın ilk 10 dakikalık kısmında temsilcimiz Fenerbahçe etkili bir atak geliştiremedi. Özellikle yapılan pas hataları ise oyunun genişlik kazanmasına engel oldu.

Slimani şansını denedi

13. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktada Fenerbahçe serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen İsmail Köybaşı geçti. Ceza sahasına ortalanan topta Slimani'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

Maçın 17. dakikasında İsmail, savunma arkasına sarkan Slimani ile oynadı. Slimani'de ceza sahasına koşan Mahsun ile paslaştı. Mahsun'un şutu zayıf kalınca kaleci rahatça topun kontrolünü sağladı. Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Mahsun maç başından bu yana öne çıkan isimlerin başında geldi. Genç futbolcunun istekli oyunu ilk 25 dakikada dikkat çekti.

Ev sahibi Spartak Trnava'da Gressak, Jailson'a yaptığı sert hareket nedeniyle 34. dakikada sarı kart gören isim oldu. Bu aynı zamanda maçında ilk kartı oldu.

Mücadelenin 41. dakikasında Kubilay Yılmaz Spartak Trnava lehine skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.

Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Stadion Antona Malatinskeho'da saat 23:00'te başlayaN mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Maçın 11'leri

Spartak Trnava: Chudy, Toth, Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel, Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos

Fenerbahçe: Harun, Şener, Yiğithan, Skrtel, Reyes, Jailson, Isla, İsmail, Barış, Mahsun, Slimani