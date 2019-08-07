Sparta Prag - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz mi?
Trabzonspor - Sparta Prag maçı hangi kanalda? Avrupa kupalarında 4 yıl aradan sonra bu sezon mücadele edecek olan Trabzonspor, 3’üncü ön eleme turu ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Sparta Prag karşısından avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Peki, Sparta Prag - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
2015-16 sezonunun ardından 3 yıl sonra Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Trabzonspor, 3’üncü ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, 15 Ağustos’ta evinde oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi bu maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor.
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Sparta Prag - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başkent Prag'daki Generali Arena'da TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetecek. Müsabaka, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Mücadele'nin TRT SPOR'dan canlı yayınlanacağı açıklandı...
20 kişilik kadro ile Prag’a giden Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman’ın bu maçta geçen yılki ideal 11’ine yakın kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Erce, Campi, Ivanildo, Mikel, Doğan, Ahmet Canbaz, Avdijaj ve Sörloth olmak üzere 8 yeni transferi 20 kişilik kadroya dahil eden Karaman’ın, bu isimler arasından sadece orta saha oyuncusu Mikel’e ilk 11’de görev verebileceği kaydedildi.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Mikel, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Sosa, Nwakaeme, Ekuban
Trabzonspor'un yedekleri: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Campi, Ivanildo, Doğan Erdoğan, Avdijaj, Sörloth
Sparta Prag: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik, Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic, Tetteh
Sparta Prag'ın yedekleri: Semih Kaya, Heca, Julis, Radakovic, Moberg-Karlsson, Kozak, Hancko
Trabzonspor - Sparta Prag maçı ne zaman?
Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve play-off turuna yükselen ekip belli olacak.
Bu turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.