Sparta Prag - Trabzonspor (CANLI)

Fırtına’nın, Avrupa hasreti sona eriyor... Geride bıraktığımız sezonu 4. sırada tamamlayan ve 4 yıl sonra Avrupa biletini alan Bordo-Mavililer, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Çek ekibi Sparta Prag’a konuk oluyor. Avrupa yolculuğuna başlayan Trabzonspor, 15 Ağustos Perşembe günü Medical Park Stadyumu’nda oynayacağı rövanş karşılaşması öncesinde avantajlı bir skorla sahadan ayrılmayı hedefliyor. Teknik direktör Ünal Karaman da tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

MAÇ BAŞLADI...





**

Sparta Prag - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Letna Stadyumu’nda oynanan karşılaşma saat 19.00’da başladı. Mücadele TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Tribünler boş kaldı

Sparta Prag ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada tribünler boş kaldı. Çek ekibi, UEFA cezası nedeniyle karşılaşmanın seyircisiz oynanacağını ve bu nedenle Bordo-Mavili taraftarların da deplasman tribününe alınmayacağını açıklanmıştı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Mikel, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Sosa, Nwakaeme, Ekuban

Trabzonspor'un yedekleri: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Campi, Ivanildo, Doğan Erdoğan, Avdijaj, Sörloth

Sparta Prag: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik, Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic, Tetteh

Sparta Prag'ın yedekleri: Semih Kaya, Heca, Julis, Radakovic, Moberg-Karlsson, Kozak, Hancko