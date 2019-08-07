UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Sparta Prag'ta teknik direktör Vaclav Jilek ile futbolcu Michal Sacek, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili ekip karşısında gol yememek istediklerini vurgulayan Jilek, "İki gol atmak ve gol yememek ideal olacaktır. Ancak 1-0'lık sonuçtan memnun kalacağımızı hayal edebiliyorum" dedi.

Müsabakanın seyircisiz oynanacak olmasının handikap olduğunu vurgulayan Michal Sacek, "Boş bir stadyumda oynamak handikap ve benim için üzücü bir şey olacak. Boş bir stadyumun tek avantajı, talimatlarımın bir kısmının takımınıza daha rahat ulaşması olabilir. Ama aksi takdirde bu sadece bir handikaptır. Taraftarlar, size daha iyi bir performans sergilemeniz için yardımcı olur. Onları özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SEMİH KAYA'DAN BİLGİ ALDIK"

Sparta Prag'da forma giyen Semih Kaya ile Trabzonspor hakkında konuştuklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Semih Kaya planlarımız arasında yer alıyor. Ondan çok fazla bilgi aldık ve hazırlık aşamasında bizim için çok önemli olabilir" şeklinde konuştu.

"DENGELİ BİR EŞLEŞME"

Turun bir favorisi olmadığını vurgulayan 43 yaşındaki teknik adam, "Oyuncuların bireysel değerlerine bakarsanız Trabzonspor'un favori olduğunu söyleyebilirsiniz ama takım değeri tek başına bir kriter değildir. Ben iki takımın da eşit güçte olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

MİCHAL SACEK: BİREYSEL OLARAK KALİTELİ BİR TAKIMLA OYNAYACAĞIZ

Trabzonspor'un oyuncu kalitesi olarak çok iyi bir durumda olduğunu ifade eden orta saha oyuncusu, "Rakibimiz hakkında bilgimiz var, videolarını izledik. Bireysel anlamda çok iyi bir ekipler ama zayıf yönlerini biliyoruz ve onları değerlendireceğimize inanıyoruz. Gördüklerimizi oyun alanına aktarmak zorundayız." dedi.

"BÜYÜK BİR MOTİVASYONA SAHİBİZ"

Takım olarak motivasyonlarının üst seviyede olduğunu ifade eden 22 yaşındaki oyuncu, "Büyük bir motivasyonumuz var, en iyisini yapacağız. Taraftarlar olmadan oynamak üzücü ama biz onlar için iyi bir performans göstermek ve maçı kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.