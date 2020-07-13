Sparta Prag ile Semih Kaya yollarını ayırdı!

Sparta Prag, Semih Kaya'nın sözleşmesinin sona erdiğini ve bundan sonraki futbol hayatında başarılar dilediklerini açıkladı.

Bir dönem Galatasaray forması da tertelen Semih Kaya, takımı Sparta Prag ile yollarını ayırdı.

Çekya kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Semih'e başarılar diledi ve başarılı savunmacı serbest oyuncu statüsüne geçti.

Semih Kaya 3 yıl önce, 2 milyon Euro karşılığında Sparta Prag’a transfer olmuş, daha sonra tekrar Galatasaray’a kiralanmıştı. Devre arasında da yuvaya dönmek üzereyken son dakikaya kadar haber beklemiş, ancak transfer bir türlü gerçekleşmemişti.

2018-2019'DA KİRALANMIŞTI

2017 yılında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya, 2018-19 sezonu devre arasında Galatasaray'da kiralık olarak mücadele vermişti.