İSTANBUL,(DHA) - UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag'a konuk olacak.

Generali Arena Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera Montero yönetecek. Jose Luis'in yardımcılıklarını Inigo Prieto Lopez De Cerain ve Alfonso Baena Espejo yapacak.

İki takımın mücadeleye çıkacağı 11'ler ise şöyle:

SPARTA PRAG: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik, Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic, Tetteh

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Mikel, A. Parmak, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban