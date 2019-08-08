Sparta Prag - Trabzonspor: 2 - 2

İSTANBUL / DHA

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile 2 - 2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, 2-0 geriden gelerek son 10 dakika içinde bulduğu gollerle rövanş öncesi avantajı kaptı.

Çekya'nın Prag kentindeki Letna Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 16'ncı dakikada Nhamoinesu ve 68'inci dakikada Kanga kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 84'üncü dakikada Ekuban ve 88'inci dakikada Sörloth'dan geldi.

Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak.

MAÇTAN NOTLAR

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan ekibi FK Spartak Subotica ile yaptığı eleme turu maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle UEFA'dan bir maç seyircisiz oynama cezası alması nedeniyle Trabzonspor maçına taraftar alınmadı.

Bu arada Trabzonspor'un yeni transferi Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, bordo mavili formayla ilk resmi maçına çıktı.

Ayrıca Sparta Prag'ın Türk futbolcusu Semih Kaya bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.

(FOTOĞRAFLAR)