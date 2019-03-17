Spanoulis normal sezonu kapattı

Olympiacos’ta bu sezon işler bir türlü rayında gitmiyor.

Olympiacos uzun bir aradan sonra play-off’ların dışında karşı karşıya. Yunan devine bir kötü haber de Vassilis Spanoulis’ten geldi.

Eurohoops kaynaklarının verdiği bilgiye göre Kırmızıların lideri, EuroLeague’in normal sezonunda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Tecrübeli oyuncu sağ ayak bileğini burkmuştu. Yapılan kontrollerin ardından normal sezonda oynaması mümkün gözükmüyor.

Olympiacos yetkilileri yıldız oyuncunun play-off’ların ilk maçında sahada olmasını hedefliyor.

Spanoulis bu sezon 25 maçta 10.2 sayı, 5.1 asist ve 1.8 ribaunt ortalamaları yakaladı.

EuroHoops