SPAL kazandı, Juventus şampiyonluğu erteledi

Juventus, 1 puan alması durumunda şampiyon olacağı maçta SPAL'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve ligde 2. yenilgisini aldı. Torino ekibi haftaya sahasında Fiorentina ile karşılaşacak.

13 Nisan 2019, Cumartesi 18:34 Son Güncelleme:
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SPAL kazandı, Juventus şampiyonluğu erteledi

1 puan alması durumunda dahi üst üste 8. şampiyonluğunu ilan edecek olan Juventus, 1-0 göne maçta SPAL'a 2-1 mağlup oldu.

Juve'nin tek golü 30. dakikada Moise Kean'den geldi. Moise Kean, 19 yaşında Serie A'da bu sezon 7 maçta 6 gol attı ve 11 maçta 5 gol atan Alessandro del Piero'yu [1993-94] geride bırakarak Juventus'ta bunu başaran en genç oyuncu oldu. 

Torino ekibi haftaya sahasında Fiorentina ile karşılaşacak 

SPAL'ın gollerini ise 49. dakikada Kevin Bonifazi, 73. dakikada Sergio Floccari kaydetti. Büyük bir sürprize imza atan SPAL, bu sonuçla 62 yıl sonra ilk kez Juventus'u yenmiş oldu.


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