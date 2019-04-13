SPAL kazandı, Juventus şampiyonluğu erteledi

1 puan alması durumunda dahi üst üste 8. şampiyonluğunu ilan edecek olan Juventus, 1-0 göne maçta SPAL'a 2-1 mağlup oldu.

Juve'nin tek golü 30. dakikada Moise Kean'den geldi. Moise Kean, 19 yaşında Serie A'da bu sezon 7 maçta 6 gol attı ve 11 maçta 5 gol atan Alessandro del Piero'yu [1993-94] geride bırakarak Juventus'ta bunu başaran en genç oyuncu oldu.

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SPAL'ın gollerini ise 49. dakikada Kevin Bonifazi, 73. dakikada Sergio Floccari kaydetti. Büyük bir sürprize imza atan SPAL, bu sonuçla 62 yıl sonra ilk kez Juventus'u yenmiş oldu.



