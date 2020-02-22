SPAL - Juventus maç sonucu 1-2

Ligin 25. hafta mücadelesinde son sırada yer alan SPAL, lider Juventus’u Paolo Mazza Stadı’nda ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Juventus, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo’nun 39. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devrede de ataklarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, 60. dakikada Aaron Ramsey’in ağları sarsmasıyla skoru 2-0’a getirdi. SPAL, 69. dakikada penaltıdan Andrea Petagna’nın golüyle umutlansa da Juventus, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Puanını 60’a çıkaran Juventus, en yakın rakibi Lazio’nun 4 puan önüne geçerek haftayı lider kapatmayı garantiledi.

Milli takım ve kulüp kariyerlerindeki toplam bininci maçına çıkan Portekizli yıldız Ronaldo, ligde forma giydiği son 11 karşılaşmada da ağları sarsarak Serie A rekoruna ortak oldu. Daha önce Sampdoria’da Fabio Quagliarella ve Fiorentina’da Gabriel Batitusta, ligde 11 maç üst üste ağları sarsmıştı.

AA