‘Sözleşmeyi düşünme Sosa’

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa ile yönetimin yakın teması devam ediyor.

Bordo-Mavili ekibin kurmayları, ligin devre arasında yeni bir mukavele ile konuya noktayı koymanın hesaplarını yaparken, Arjantinli’nin de bu duruma sıcak bakıyor olması, Karadeniz temsilcisinin elini güçlendiriyor.

Bu noktada deneyimli futbolcudan en büyük beklenti ise yeni sözleşme sürecinin futboluna olumsuz yönde yansımaması. O nedenle Sosa ile yaşanan görüşmelerde kendisine, “Mutlaka bir orta yol bulacağız. Bundan kuşkun olmasın. Sen yeter ki oyununa odaklan, kafanı buraya takma” deniliyor.