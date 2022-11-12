Sözleşmesi feshedildi! İntihar etti

Arjantin'in alt liglerinde mücadele eden Aldosivi kulübü son zamanlarda kulüpte yaşanan intihar vakalarıyla gündemde. Daha önce, Ağustos 2020 yılında sözleşmesi feshedilen Leandro Latorre intihar ederek hayatını kaybetmişti.

AYNI SEBEPTEN CANINA KIYDI

Bu olayın üzerinden iki yıl geçmesinin ardından bu kez genç oyuncu Samuel Rebollo canına kıydı. İlk profesyonel sözleşmesini imzalamayı bekleyen 20 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin feshedilmesi sonrası canına kıyarak intihar etti.

BABASININ MESAJI KAHRETTİ

Önemli takımlarda forma giymenin hayalini kuran Latorre'nin ailesi büyük üzüntü yaşarken, Babası José Rebollo "Bana hiçbir zaman iyileşmeyecek bir acı bıraktın" ifadelerini kullandı.