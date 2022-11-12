Sözleşmesi feshedildi! İntihar etti
Arjantin ekiplerinden Aldosivi kulübü son 2 yılda yaşanan ikinci futbolcu intiharı vakasıyla şoke oldu. 2020 yılında Leandro Latorre intihar ederek hayatını kaybederken, bu kez Samuel Rebollo isimli 20 yaşındaki genç oyuncu yaşamına son verdi.
Arjantin'in alt liglerinde mücadele eden Aldosivi kulübü son zamanlarda kulüpte yaşanan intihar vakalarıyla gündemde. Daha önce, Ağustos 2020 yılında sözleşmesi feshedilen Leandro Latorre intihar ederek hayatını kaybetmişti.
AYNI SEBEPTEN CANINA KIYDI
Bu olayın üzerinden iki yıl geçmesinin ardından bu kez genç oyuncu Samuel Rebollo canına kıydı. İlk profesyonel sözleşmesini imzalamayı bekleyen 20 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin feshedilmesi sonrası canına kıyarak intihar etti.
BABASININ MESAJI KAHRETTİ
Önemli takımlarda forma giymenin hayalini kuran Latorre'nin ailesi büyük üzüntü yaşarken, Babası José Rebollo "Bana hiçbir zaman iyileşmeyecek bir acı bıraktın" ifadelerini kullandı.