’Sözleşmen bitene kadar buradasın!’

Neymar, PSG’nin sahibi Hasser Al-Khelaifi’yi kızdırdı. El Pais’in haberine göre Al-Khelaifi, PSG’de 37 milyon Euro kazanan Sambacı’nın Barcelona ile çok daha uygun bir ücrete anlaştığını duyunca son derece sinirlendi.

Fransız ekibinin sahibinin, Neymar ile görüşerek, “Hiçbir yere gitmiyorsun. Sözleşmen bitene kadar PSG’de kalacaksın ve buranın kurallarına uyacaksın” diyerek rest çekti. İspanyol basını ise Barcelona ile Fransız devi arasındaki pazarlıkların sürdüğünü yazdı. L’Equipe, Barça’nın 40 milyon Euro’nun yanı sıra Coutinho ve Rakitic’i vererek bu işi bitirmek istediğini kaydetti.