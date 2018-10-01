Son olarak Star TV'deki Söz dizisinde Albay karakteriyle seyirci karşısına çıkan 57 yaşındaki dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, 3 gün önce rahatsızlanarak İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu, önceki gece saat 23.00'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mehmet Uslu'nun cenazesi memleketi olan Konya'nın Akşehir ilçesine getirildi. Nasreddin Hoca Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Uslu, Nasreddin Hoca Mezarlığı'na defnedildi.