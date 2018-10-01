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  • Söz dizisinin Albay'ı Mehmet Uslu memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Söz dizisinin Albay'ı Mehmet Uslu memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Akciğer kanseri tedavisi gören ve geçen gece hayatını kaybeden oyuncu Mehmet Uslu, memleketi Konya’nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi

01 Ekim 2018, Pazartesi 18:55
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Son olarak Star TV'deki Söz dizisinde Albay karakteriyle seyirci karşısına çıkan 57 yaşındaki dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, 3 gün önce rahatsızlanarak İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Akciğer kanseriyle savaşan oyuncu, önceki gece saat 23.00'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Uslu'nun cenazesi memleketi olan Konya'nın Akşehir ilçesine getirildi. Nasreddin Hoca Meydanı'nda kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Uslu, Nasreddin Hoca Mezarlığı'na defnedildi. 

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