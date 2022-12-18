Southgate kalabilir

A Milli Takım düzeyindeki tek şampiyonluğunu 1966'da Dünya Kupası'nı kazanarak elde eden İngiltere, Katar'daki turnuvaya Fransa'ya çeyrek finalde kaybederek nokta koymuştu. Görevini bırakacağı konuşulan teknik direktör Gareth Southgate'in ise devam etmek yönünde karar alacağı öğrenildi.



