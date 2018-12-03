İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Southampton, bugün yaptığı resmi açıklamayla menajer Mark Hughes ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Ligde küme düşme hattında bulunan İngiliz ekibi, Hughes yönetiminde çıktıkları son maçta Manchester United'a karşı 2-0 öne geçmelerine karşın 2-2'lik beraberliğe razı olmuştu.

Öte yandan Galli teknik adamın Southampton'dan gönderilişi Premier Lig tarihi adına ilginç bir istatistiği de kayıtlara geçirdi.

Ocak 2018'de de Stoke City'den gönderilen Hughes, lig tarihinde aynı yıl içinde iki farklı kulüpten kovulan ilk teknik direktör oldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler



