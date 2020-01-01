Southampton-Tottenham maç sonucu: 1-0

İngiltere Premier Ligi'nin 21. haftasında Southampton St. Mary's Stadyumu'nda Tottenham ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye ev sahibi Southampton hızlı başladı ve 17. dakikada Danny Ings maçtaki tek golü atan isim oldu.

Tottenham ise maça şanssızlıklarla devam etti. İlk olarak 25. dakikada Ndombele sakatlandı ve yerini Lo Celso'ya bıraktı. 2. yarıda da Harry Kane dakika 75'i gösterdiğinde sakatlığı nedeniyle oyun alanını terk etmek zorunda kaldı.

Mourinho'nun öğrencileri buldukları ataklardan yararlanamayınca sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmak zorunda kaldılar. Alınan bu sonuçla Tottenham 30 puanda kalırken, Southampton puanını 25'e çıkarttı.