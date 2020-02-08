Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina’nın performansı, kulübü Southampton tarafından yakından takip ediliyor.
Sarı- Kırmızılı kulübün kadrosunda tutmak istediği Gabonlu futbolcu hakkındaki son kararı İngiliz kulübü verecek.
Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina’nın performansı, kulübü Southampton tarafından yakından takip ediliyor.
Sarı- Kırmızılı kulübün kadrosunda tutmak istediği Gabonlu futbolcu hakkındaki son kararı İngiliz kulübü verecek.
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