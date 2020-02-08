Southampton Mario Lemina'yı takip ediyor

Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina’nın performansı, kulübü Southampton tarafından yakından takip ediliyor.

08 Şubat 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Southampton Mario Lemina'yı takip ediyor

Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina’nın performansı, kulübü Southampton tarafından yakından takip ediliyor.

Sarı- Kırmızılı kulübün kadrosunda tutmak istediği Gabonlu futbolcu hakkındaki son kararı İngiliz kulübü verecek.

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