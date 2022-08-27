Southampton - Manchester United maç sonucu: 0-1

Erik ten Hag ile Premier Lig'de çıktığı ilk 2 maçta mağlup olan, 3. haftada ise Liverpool'u yenen Manchester United, Southampton'ı deplasmanda geçerek çıkışını sürdürdü: 1-0.

Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesinde başladığı ve 68'de Jadon Sancho'nun yerine oyuna girdiği maçta Kırmızı Şeytanlar'a 3 puanı kazandıran golü 55. dakikada Bruno Fernandes attı.

Bu sonucun ardından Manchester United 4. maçında 2. galibiyetini aldı ve 6 puana ulaştı. Ralph Hasenhüttl yönetimindeki Southampton ise 4 puanda kaldı.

Manchester United'ın Real Madrid'den transfer ettiği Casemiro oyuna 80. dakikada dahil oldu.





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