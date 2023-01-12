İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final maçında Southampton, sahasında Manchester City'yi konuk etti. Premier Lig'de son sırada bulunan Southampton, Lig Kupası maçında Manchester City'yi 2-0 ile geçerek yarı finale yükseldi.
Southampton'ı galibiyete taşıyan goller; 23. dakikada Sekou Mara ve 28. dakikada Moussa Djenepo'dan geldi. Southampton'ın yarı finaldeki rakibi Newcastle oldu.
Lig Kupası'nda önceki turlarda Chelsea ve Liverpool'u saf dışı bırakan Manchester City, Southampton yenilgisiyle kupaya veda etti.