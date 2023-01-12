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Southampton - Manchester City maç sonucu: 2-0 | City'den Lig Kupası'na veda!

Manchester City, İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final maçında deplasmanda karşılaştığı Premier Lig sonuncusu Southampton'a 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

12 Ocak 2023, Perşembe 04:47 Son Güncelleme:
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Southampton - Manchester City maç sonucu: 2-0 | City'den Lig Kupası'na veda!

İngiltere Lig Kupası Çeyrek Final maçında Southampton, sahasında Manchester City'yi konuk etti. Premier Lig'de son sırada bulunan Southampton, Lig Kupası maçında Manchester City'yi 2-0 ile geçerek yarı finale yükseldi. 

Southampton'ı galibiyete taşıyan goller; 23. dakikada Sekou Mara ve 28. dakikada Moussa Djenepo'dan geldi. Southampton'ın yarı finaldeki rakibi Newcastle oldu.

Lig Kupası'nda önceki turlarda Chelsea ve Liverpool'u saf dışı bırakan Manchester City, Southampton yenilgisiyle kupaya veda etti. 


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