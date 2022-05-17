İngiltere Premier Lig’de normal sezonun son haftalarına giriş yapılırken siz de Misli.com üzerinden ‘’Süper Oran’’, Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle futbol heyecanına ortak olabilirsiniz.

İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk düğümünün çözüleceği bu çekişmeli karşılaşmaya ‘’Süper Oran’’ seçeneğiyle Misli.com üzerinden bahis yapabilir ve bu heyecana ortak olabilirsiniz.

Premier Lig 37. Hafta karşılaşmasında Southampton sahasında Liverpool’u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Liverpool cephesinde Salah’ın durumu dikkatle takip ediliyor.

Liverpool’da Chelsea’yle oynanan karşılaşmada sakatlanan Mohammed Salah’ın durumu belirsizliğini koruyor. Van Dijk’ın büyük olasılıkla forma giymesi beklenirken, adale sakatlığı bulunan Fabinho karşılaşmada forma giyemeyecek.

Liverpool sezon öncesi şampiyonluğun en favori iki takımından biri konumundaydı. Gelinen noktada bahis severleri pek de yanıltmadı. Kloop’un öğrencileri Southampton deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Southampton karşısında problem yaşayacakları konu Salah’ın forma giymemesi olabilir. Mısırlı yıldız Southampton’a karşı oynadığı son 9 karşılaşmada 7 gol 3 asistlik performansla 10 gole direkt etki etmişti. Salah’ın forma giyememesi durumunda Luis Diaz’ın oynaması bekleniyor. Liverpool geçtiğimiz hafta Tottenham’a puan kaybederek şampiyonluk şansını zora sokmuştu. Manchester City’nin West Ham United karşısında puan kaybı yaşaması Liverpool için umut ışığı oldu. Kırmızılılar Southampton karşısında galibiyet alabilirler.

Misli.com üzerinden ‘’Süper Oran’a’’ sahip bu karşılaşma bahis severler tarafından günün en çok ilgi gören karşılaşması konumunda. Misli.com üyelerinin en çok tercih ettiği bahis seçeneği, Liverpool’un galip gelmesinden yana. Misli.com kullanıcılarının %45’i, bu karşılaşmada Liverpool’un galip gelebileceğini düşünüyor.

Liverpool bu sezon en çok golü ilk 10 dakikada buluyor. Maça hızlı başlayarak işini şansa bırakmak istemeyen Liverpool, 60-70 dakikaları arasında bulduğu gollerle de maçın fişini tamamen çekiyor. Southampton’ın da en çok gol yediği dakika aralığı 0-10 dakika aralığı olarak dikkat çekiyor. Canlı bahis seçeneğine sahip bu karşılaşmada bahis severler için ilk 10 dakika önemli olacaktır.

Misli.com üzerinden ‘’Süper Oran’’, Canlı Bahis ve Tek Maç seçeneklerine sahip bu karşılaşmayla ilgili öne çıkan istatistikleri sizlerle paylaşıyoruz.





Öne Çıkan İstatistikler

- Liverpool, son 16 maçının 14 tanesini kazandı.

- Liverpool, Southampton ile oynadığı son 9 maçın 8 tanesinde kazandı.

- Liverpool, Southampton ile oynadığı son 9 maçının 8 tanesinde en az 2 gol attı.

- Southampton, son 4 maçında en az 2 gol yedi.

- Southampton, takımının son 3 maçında 2.5’ten fazla gol oldu.

- Southampton, son 10 maçının 9 tanesinde kazanamadı.

- Liverpool, bu sezon en çok golü 0-10 dakikaları arasında attı.

- Southampton, bu sezon en çok 0-10 dakikaları arasında yedi.

Misli.com Yorumcusu Berat Kavuş’un Tahmini

Liverpool’da Salah oynamazsa ciddi eksikliği hissedilebilir. Salah’ın oynamama durumunda Luis Diaz’ın oynaması bekleniyor. Liverpool şampiyonluk ümidini son haftaya taşımak istiyorsa, bu karşılaşmadan mutlak galibiyet çıkarmalı ve averaj farkını da gözeterek çok gol bulmalı. Liverpool’un mevcut form durumu ve Southampton’la oynadığı geçmiş karşılaşmaları da göz önünde bulundurarak Liverpool’un handikaplı bu maçı kazanacağını düşünüyorum.