Premier Lig'de ilk 4 haftayı 7 puanla geçen Chelsea, St. Mary's Stadyumu'nda Southampton'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Geçtiğimiz sezonu üst üste 4 yenilgiyle noktalayan Southampton, son olarak Manchester United'a 1-0 kaybetti ve yeni sezonun ilk 4 haftasını 4 puanla geçmiş oldu. 34'lük kaleci Fraser Forster ve 33'lük golcü Shane Long, bedelsiz şekilde takımdan ayrıldı. Kaleye Gavin Bazunu, hücuma Sekou Mara takviyeleri yapıldı. Stopere Armel Bella-Kotchap, orta alana Joe Aribo eklendi. Uzun süredir sakat olan genç sağ bek Valentino Livramento dışında takımda eksik yok. Bella-Kotchap'ın yanında Mohammed Salisu oynayacak. Aribo ile Mohamed Elyounoussi, en ilerideki Che Adams'a destek verecek.

Geçen sezon ligde 3. olup Şampiyonlar Ligi vizesi alan Chelsea ise Roman Abramovich'in önderliğinden çıkıp Todd Boehly öncülüğündeki bir konsorsiyum tarafından satın alınmıştı. Savunmaya Kalidou Koulibaly, sol beke Marc Cucurella ve hücuma Raheem Sterling takviyeleri yapıldı. Antonio Rudiger, Real Madrid'e; Andreas Christensen, Barcelona'ya kaptırıldı. Romelu Lukaku "mutsuzum" dedi ve Inter'e kiralandı. Timo Werner "mutsuzum" dedi, eski takımı RB Leipzig'e geri döndü. N'Golo Kante sakat, Mateo Kovacic henüz hazır değil. Orta alanda "Jorginho & Ruben Loftus-Cheek" ikilisi forma giyecek. Sterling'e hücumda Mason Mount ve Kai Havertz eşlik edecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Southampton evinde oynadığı son 8 lig maçının 6'sını kaybetti. (1G 1B)

- Southampton ligde oynadığı son 16 maçın sadece 1'inde kalesini gole kapatabildi.

- Raheem Sterling, Southampton'a karşı kariyerinde toplamda 11 gol katkısıyla (7 gol 4 asist) oynuyor.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Chelsea kazanır" oldu! %57'lik kesim Leeds yenilgisini Leicester galibiyetiyle telafi eden Chelsea'den St. Mary's'de 3 puan bekliyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.