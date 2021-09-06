Türk futbolunun en çok sevilen yabancı oyuncularından biriydi. Sadece Trabzonsporlular için değil, her futbolsever için özel bir isim... Son olarak Özbekistan'ın Paktakor Taşkent takımında hocalık yaptı ve burada 3 sezon boyunca 2'si lig olmak üzere toplamda 5 kupa kazandı. Bahsettiğimiz isim teknik direktör Şota Arveladze'den başkası değil. Şota ile Türk futbolu, A Milli Takımımız ve hocalık kariyeri hakkında bir söyleşi yaptık. Şimdi söz Gürcü futbol adamında;

'Bu sene başlayacağım'

■ Şu an neler yapıyorsunuz?

"Bildiğin gibi şu an çalışmıyorum ve İstanbul’dayım. Türkiye'den ve dışarıdan teklifler de geldi. Büyük ihtimalle bu sene içerisinde teknik direktörlüğe başlayacağım. Artık daha tecrübeliyim. Türkiye'de Kayseri’de ve Kasımpaşa’da çok başarılıydık ama Trabzon’da olamadık. Başka her yerde başarılı oldum."

'Şanssız 4 puan kaybetti'

■ A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası'na katılır mı?

"Ben, Türkiye'nin, zor maçları daha iyi oynadığını düşünüyorum. Karadağ karşısında ilk 40 dakika harika bir oyun, rakibe pozisyon verilmedi. Daha sonra hatalar ve 2-2'lik sonuç. Ben yine de bu kaliteli kadronun gruptan çıkacağını düşünüyorum."

'Çok organize oynuyorlar'

■ Hollanda-Türkiye maçıyla ilgili beklentiniz nedir?

"Final gibi bir maç olacak. Burada önemli olan kötü ya da iyi oynamak değil, skoru almak. Milli Takım'ın puan alması gerekiyor. Karadağ ve Letonya karşısında kaybedilen 4 puan, işte burada karşımıza çıkıyor. Keşke 5 puan fark olsaydı, daha rahat çıksaydık. Türkiye'nin, rakibini yenecek kadro kalitesi var. Son 25 yıldır Türkiye'yi takip ediyorum ve bu kadar üst düzey takımlarda oynayan bir jenerasyon görmedim. Bu tip maçlarda herkesin iyi oynaması gerek. Hollanda çok çok iyi oynayan bir takım değil ama iyi bir hocaları var ve çok organizeler." 'Üzerine para verdiler' ■ Yeniden Hollanda'nın başına geçen Louis van Gaal için yorumunuz nedir? "AZ Alkmaar'da yardımcılığını yaptım. Ondan çok şey öğrendim, bir de üzerine para verdiler (Gülerek)! Van Gaal, diğer hocalara göre her şeyi daha farklı yapar. Oyuna bakışı, oyunu okuması... Maçtan önce, 'Bakın bunlar olacak' der ve hepsi de olur."

'Burada futbol zor...'

■ Süper Lig’de hocalar yine gönderiliyor.

“30 yıldan fazladır Türkiye'deyim. İlk buraya geldiğimde de bu böyleydi. Neticeler kötü olunca, hocalar gönderilir. Burada futbol kolay değil. Ortam biraz gergin. Gergin bir sektörde de akıllı hareket etmek zordur.”

'Top ayaklarına yakışıyor'

■ Trabzonspor uzun süredir şampiyon olamıyor. Bu sezonki kadroyu nasıl buldunuz?

“Bu bir yarış ve her sezon bir takım şampiyon oluyor. Süper Lig’de artık Anadolu takımları da, büyüklere rakip. Eskiden değillerdi. İstanbul takımları zaten güçlü. Şampiyon olmak kolay değil. Trabzonspor’un bu kadrosunun özellikle ön tarafı çok güçlü. Top ayağına yakışan çok futbolcusu var. Kadrosu iyi."

'Sarıyer kadar ülkeyiz'

■ Türkiye, neden takım sporlarında genelde başarılı olamıyor?

"Bunun nedenleri araştırılmalı. 2020 Olimpiyat Yaz Oyunları'nda, takım sporlarında başarınız yok ve bireysel anlamda madalyalar kazandınız. Kültürün değişmesi lazım. İnşaat işleri sağlık konuları ve dizilerde; hep birlikte çok iyi şeyler yapıyorsunuz. Ama sporda bu olmuyor. Ülkem Gürcistan, 3-4 milyonluk ülke. Tokyo'daki madalya sıralamasında 33., 85 milyonluk Türkiye 35. sırada. Normalde ben seni nasıl geçeceğim, zaten Sarıyer kadar ülkeyim. Demek ki bir şeyler doğru yapılmıyor."

'Sabır ve saygı yok'

■ Size göre, 'Spor Kültürü' ne demek hocam?

"Karşındakine saygı, yenilgiyi kabullenme, karşısındakine düşman olmama... Başarı için gelişim programına uymalı, saygı göstererek işimizi yapmalıyız. Örneğin Türkiye'de Fenerbahçe ya da Galatasaray şampiyon olamayınca, sanki ülke ölecek! Sabır ve saygı yok. Gelişim için 10-15 yıl sabır gösterilmeli."

'Adam daha ne yapsın'

■ Messi mi, Ronaldo mu?

"Ya lütfen yapma. Önce Maradona, şu an elbette Messi. Adam her şeyi çok güzel yapıyor. Daha ne yapsın. Ronaldo'da da çok iyi ama Messi gibi driplingleri ve asistleri yok. İkisinin de yeri dolacaktır ama Maradona ve Messi gibisi zor gelir."

'Bence büyük başarı'

■ Şu an en beğendiğiniz Türk futbolcu kim?

"Burak Yılmaz'ı çok beğeniyor ve saygı duyuyorum. Bu yaşta Fransa'ya gitti. PSG'nin en iyi kadrosunu Lille'le birlikte yendi. Bir sezon boyunca Neymar, Di Maria ve Mbappe'li PSG'ye karşı kazanılan lig şampiyonluğu büyük başarı. 36 yaşında bu oyunu oynamak çok önemli. Kendisine iyi bakmaya devam ederse, 40 yaşına kadar oynar."

'Bize ne verecekler'

■ Şu an hangi takımda oynamak isterdiniz ve bonservisiniz ne kadar olurdu?

"PSG'de ve Bayern Münih'te oynamak isterdim. Açıkçası yüksek bir bonservis bedelinden ziyade, bize ne kadar verecekleri daha önemli (Gülerek). Değerim ne kadar olurdu, bilmiyorum."

'Herkes zengin olsun'

■ Futbolcular çok para aldıkları için eleştiriliyor.

"Kazansınlar, herkes kazansın ve zengin olsun. İnsanlar birbirine ve dünyaya yardımcı olsun. Daha iyi teknolojiye sahip olalım, iyi insan daha fazla olsun. Bu sayede kanserin ya da koronavirüsün ilacı bulunsun. Herkes fakir olduğunda bunlar olmaz. Zenginlik olsun ki, ülkelerde yatırım olsun."

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