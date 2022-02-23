Türk televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'in 32. haftasında Barnsley'i konuk etti. Son sıradaki rakibine diş geçiremeyen Şota Arveladze yönetimindeki Hull, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. 6 maçtır kazanamayan ve ateş hattına doğru gerileyen Hull, 2 maç fazlasıyla Reading'in 8 puan önünde 20. sırada bulunuyor.

Ligdeki 4. galibiyetini 27. dakikada Callum Styles ve 45. dakikada Carlton Morris'in attığı golerle Barnsley ile 20 puanla son sırada bulunuyor.

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Göreve 2-0'lık Swansea City galibiyetiyle başlayan Şota Arveladze, devam eden süreçte gelen mağlubiyetlere engel olamadı. Sırasıyla Preston North, Derby County ve Fulham'a kaybeden Hull, Sheffield Utd ile QPR ile berabere kaldı.

Barnsley karşısında da şok bir mağlubiyet alan ve galibiyet hasreti 6 maça yükselen Şota Arveladze'nin öğrencileri, cumartesi günü oynanacak Peterborough maçında kötü gidişata son vermeye çalışacak.





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