Corona virüsü önemlerine yönelik "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında 2 milyon 111 bin haneye ödenecek olan sosyal yardım ücretiyle ilgili PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, sosyal yardım ödemelerinin evden yapılacağı bildirildi. Peki, evden sosyal yardım ücreti kimlere ödenecek? 1000 TL yardım ne zaman verilecek? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler....

Kimler 1000 TL yardım alabilir? Vatandaşlara 1000 TL yardım verileceğinin duyurulmasının ardından vatandaşlar 1000 TL sosyal yardım sorgulama ekranını araştırıyor. E-Devlet üzerinden sosyal yardım hizmetini sorgulayabilirsiniz. 2 milyon 111 bin haneye yapılacak olan bin TL'lik ödemenin oluşacak yoğunluk nedeniyle sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde yapılmayacağı açıklanmıştı. Ödemeler vatandaşların kendi ikametlerinde yapılacak. Peki, 1000 TL başvuru formu var mı? Kimler 1000 TL yardım alabilir? İşte detaylar…

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ BAŞVURUSU YAPILACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirterek ödemelerin 1 Nisan itibariyle başlayacağını duyurdu.

SOSYAL YARDIM PARASI DESTEĞİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.” denildi.

Açıklamada ödeme tarihleri de şu şekilde belirtildi:

“Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar ayın 2'sinde

2 ve 7 olanlar ayın 3'ünde

3 ve 8 olanlar ayın 4'ünde

4 ve 9 olanlar ayın 5'inde alacak.”

SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi d e Devlet sistemi üzerinden yapılır.