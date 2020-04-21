Sosyal medyaya damgasını vuran 6 paylaşım!
Corona virüs sebebiyle verilen arada futbolcuların sosyal medyaya damgasını vuran 6 paylaşımını sizler için derledik. Yürekleri hoplatan Amerikalı milli kadın futbolcu Alex Morgan'dan Cristiano Ronaldo'ya, Brezilyalı yıldız Dani Alves'ten Mesut Özil'e, Zlatan Ibrahimovic'ten Gareth Bale'ye kadar sosyal medyayı sallayan 6 paylaşıma bir de FANATİK gözüyle bakın...
Sosyal medyaya damgasını vuran 6 paylaşımı sizler için derledik! Alex Morgan, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Zlatan Ibrahimovic, Dani Alves, Mesut Özil ve çok daha fazlası FANATİK'te!
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