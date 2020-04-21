Sosyal medyaya damgasını vuran 6 paylaşım!

Sosyal medyaya damgasını vuran 6 paylaşımı sizler için derledik! Alex Morgan, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Zlatan Ibrahimovic, Dani Alves, Mesut Özil ve çok daha fazlası FANATİK'te!

FANATİK YOUTUBE KANALINDA NELER VAR?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik YouTube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.