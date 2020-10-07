Sosyal medyada Samatta fırtınası

Süper Lig'de Pazartesi itibari ile transfer dönemi sona erdi ve artık gözler oynanacak maçlara çevrildi. Yıldız oyuncuların ülkemize akın ettiği bu dönemde taraftarlar arasında büyük bir heyecan olduğu gözlendi.

Fanatik.com.tr olarak Twitter adresimizden yaptığımız "Sizce bu sezon hangi forvet daha fazla gol atar?" anketinde sonuçlar belli oldu.

14 bin 690 kişinin katıldığı ankette Fenerbahçe 'nin yeni transferi Mbwana Samatta lider çıktı. Oyların yüzde 51,8'ini alan Tanzanyalı forvet şimdiden heyecan yarattı. Onu takip eden oyuncu ise Benik Afobe oldu. Trabzonspor'un yeni golcüsü oyların 23,7'sini alarak ankette 2. oldu.









Falcao ve Aboubakar takipte

Galatasaray 'da bu sezona iyi bir başlangıç yapan Radamel Falcao ankette oyların 14,8'ini alarak 3. oldu. Beşiktaş 'a yeniden dönen Vincent Aboubakar ise oyların yüzde 9,7'sini alarak 4. sırada yer aldı.







