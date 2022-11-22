Sosyal medyada kral Cristiano Ronaldo

Dünya futbolunun yaşayan efsanelerinden biri olan ve Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Cristiano Ronaldo'nun şu an tek amacı, 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamak.37 yaşına gelen ve muhtemelen kariyerinde son kez bu kupada mücadele eden Ronaldo, geçtiğimiz günlerde ünlü Louis Vuitton firması için ezeli rakibi Lionel Messi ile birlikte reklam çekiminde yer almıştı.

İkilinin aynı anda sosyal medya hesapları Instagram'dan paylaştıkları fotoğrafları, beğeni rekorları kırdı. Böylece Ronaldo, Instagram'da iki rekor birden kırdı. CR7'nin, Messi ile olan fotoğraf paylaşımı 37 milyonu aşkın (Messi'nin aynı paylaşımı da 30 milyon beğeniye yaklaştı.) beğeniyle Instagram'ın bir kişi için en çok beğenilen paylaşımı oldu.

'Ben kurşun geçirmezim'

Portekizli süperstar, takipçi sayısında da 500 milyonu aşan ilk kişi olarak da kayıtlara geçti. Bu arada H Grubu'nda24 Kasım'da Gana ile karşılaşacak Portekiz'de Ronaldo, United'ı hedef alan son röportajıyla ilgili olarak da "Ben kurşungeçirmezim. Demirden bir elbise giyiyorum. Diğerlerinin ne düşündüğü önemli değil. Ben ne zaman istersem, o zaman konuşurum" ifadelerini kullandı.