Sosyal medyada gündemin 1 numarası Mert Hakan Yandaş
Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş’ın Galatasaray ile el sıkıştığı haberleri vardı. Ancak dün başta Twitter olmak üzere sosyal medyada ortaya atılan bir iddia, Fenerbahçeliler’i coşturdu.
Yıldız futbolcunun, Emre Belözoğlu tarafından ikna edilerek Sarı-Lacivertliler’e gelmeyi kabul ettiği öne sürüldü. Mert Hakan Yandaş, kısa sürede Twitter’da Türkiye gündemine oturdu. Taraftarlar, bu transfer nedeniyle ne kadar mutlu olduklarını attıkları mesajlarla dile getirdi.