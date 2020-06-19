Sosyal medyada gündemin 1 numarası Mert Hakan Yandaş

Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş’ın Galatasaray ile el sıkıştığı haberleri vardı. Ancak dün başta Twitter olmak üzere sosyal medyada ortaya atılan bir iddia, Fenerbahçeliler’i coşturdu.

19 Haziran 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Sosyal medyada gündemin 1 numarası Mert Hakan Yandaş

 Yıldız futbolcunun, Emre Belözoğlu tarafından ikna edilerek Sarı-Lacivertliler’e gelmeyi kabul ettiği öne sürüldü. Mert Hakan Yandaş, kısa sürede Twitter’da Türkiye gündemine oturdu. Taraftarlar, bu transfer nedeniyle ne kadar mutlu olduklarını attıkları mesajlarla dile getirdi.

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