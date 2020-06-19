Sosyal medyada gündemin 1 numarası Mert Hakan Yandaş

Yıldız futbolcunun, Emre Belözoğlu tarafından ikna edilerek Sarı-Lacivertliler’e gelmeyi kabul ettiği öne sürüldü. Mert Hakan Yandaş, kısa sürede Twitter’da Türkiye gündemine oturdu. Taraftarlar, bu transfer nedeniyle ne kadar mutlu olduklarını attıkları mesajlarla dile getirdi.