Sosyal medyada Gökhan Gönül-Caner Erkin tartışması

Süper Lig’de sezonun geri kalanının ne zaman başlayacağı konuşulurken transfer iddiaları da ortaya atılmaya devam ediyor. Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in isimleri eski takımları Fenerbahçe ile anılmaya başladı. 2016-17 sezonunda siyah-beyazlı takıma transfer olan iki oyuncu, yaşanan şampiyonluk ve sonrasında gösterdikleri performansla takımın vazgeçilmez isimleri haline gelmişti. İki oyuncunun isimlerinin Fenerbahçe ile anılmasının ardından sosyal medyada taraftarlar arasında tartışma konusu haline geldi.

Taraftarlar 2'ye bölündü

İki oyuncunun tekrardan gündeme gelmesi, sarı-lacivertli taraftarları da 2’ye böldü. Fenerbahçeli bazı taraftarlar, iki oyuncunun takıma dönmemesi gerektiğini ifade ederken, bir kısım taraftar ise ne olursa olsun iki ismin futbolu Fenerbahçe’de bırakması gerektiğini savundu.

Beşiktaşlı taraftarlar da ise iki oyuncuyla sözleşme yenilenmesine olan inanç tam.

İki futbolcu hakkında sosyal medyada atılan bazı mesajlar şöyle:

“Gökhan Gönül ve Caner Erkin gündeme gelmiş, sadece gülüyorum”

“Gökhan ve Caner kendi dönemlerinin en iyi bekleriydi. Fenerbahçe’ye katkıları müthiştir. Onların gitmesine neden olanlar, asıl eleştirilmesi gerekenlerdir”

“Gökhan’ın hakkı yendi. 9 sene Türkiye’nin en iyi beki olarak hizmet etti. Van Persie kadar değer görmedi”

“Caner ve Gökhan’ın formaları Kartal Yuvası duvarlarında, oradan alabilirsiniz”

“Gökhan Gönül devri bizim için bitti. Asla kabul etmiyoruz”



