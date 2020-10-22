Sosyal medya yüzünden kadro dışı kaldılar

Royal Hastanesi Bandırmaspor’da iki futbolcu kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, futbolculardan Hüseyin Bak ve Görkem Kıran’ın, eski teknik direktör Serdar Bozkurt’un abisi Ümit Bozkurt’un sosyal medyada kulübü küçük düşürücü ve aşağılayıcı paylaşımlarını beğendikleri tespit edildiği belirtildi.

22 Ekim 2020, Perşembe 18:41 Son Güncelleme:
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Sosyal medya yüzünden kadro dışı kaldılar

TFF 1.Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor’da iki futbolcu kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, futbolculardan Hüseyin Bak ve Görkem Kıran’ın, eski teknik direktör Serdar Bozkurt’un abisi Ümit Bozkurt’un sosyal medyada kulübü küçük düşürücü ve aşağılayıcı paylaşımlarını beğendikleri tespit edildiği belirtildi.

 Açıklamada, iki futbolcunun da yönetim kurulu kararıyla süresiz kadro dışı bırakıldıkları bildirildi.

AA


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