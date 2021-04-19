Avrupa’da 12 büyük kulübün ortak açıklamasıyla Avrupa Süper Ligi’nin kurulması resmen gerçekleşti. İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, İngiltere'den Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Tottenham Hotspur, İtalya'dan ise Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı duyuruldu.

Bu açıklamanın ardından futbolseverler sosyal medyada konuyu sürekli tartışır durumda. Konuyla ilgili olarak eski başkanlar Ünal Aysal ve Aziz Yıldırım'ın zamanından yapmış oldukları açıklamalar gündem oldu.









Ünal Aysal: Avrupa Süper Ligi kuracağım

Bir dönem Galatasaray başkanlığı yapan Ünal Aysal, Londra'da katıldığı bir platformda 5-6 yıl içinde Avrupa'da 20 takımlı bir Süper Lig kurmayı istediğini söylemişti.

Aziz Yıldırım: UEFA çatırdayacak

Fenerbahçe 'nin unutulmaz başkanlarından biri olan Aziz Yıldırım da basın mensuplarıyla yaptığı konuşmada, "Oğlum ne dedim, UEFA çatıdayacak, bekleyin acele etmeyin. Daha neler çıkacak altından." ifadelerini kullanmıştı.

2 eski başkanın bu konuşmaları sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve futbolseverler tarafından sıkça paylaşıldı.







