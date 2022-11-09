İspanya Ligi La Liga'da son şampiyon Real Madrid, önceki gün deplasmanda Rayo Vallecano'ya 3-2 yenilerek ligdeki ilk yenilgisini alarak liderliği 2 puan önüne geçen 34 puanlı Barcelona'ya kaptırdı.

Karşılaşmada ilginç bir an da yaşandı. Bir korner vuruşu sırasında savunmadan dönen topa Real'den Federico Valverde gelişine vurdu ve top, tribünün olmadığı kale arkasındaki apartmandan maçı izleyen bir ailenin balkonundan içeri girdi!

Sosyal medyada espri konusu olan pozisyon sonrasında topun, internet üzerinden 200 Euro fiyat biçilerek satılığa çıkarıldığı iddia edildi.

Bu arada yenilgiyle ilgili kaleci Courtois, "Çok basit goller (Ligde 13 maçta 13 gol yediler) yiyoruz. Bunların birçoğu da konsantrasyon eksikliği" yorumunu yaptı.